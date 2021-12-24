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نادية عمران تعزو تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى غياب الدستور

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران تأجيل الانتخابات في ليبيا؛ إلى غياب الدستور.

وكشفت “عمران” أن الهيئة شكّلت لجنةً للتواصل مع الجهات الدولية والمحلية، للتباحث حول الأزمة الدستورية القائمة في البلاد.

وطالبت بمنح الشعب حق التصويت على مشروع الدستور، معلنةً عن استعداد الهيئة لإجراء أي تعديلات على المشروع.

وأضافت “عمران”، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن الهيئة التأسيسية انتهت من صياغة الدستور في عام 2017، إلا أن السلطات المعنية لم تتمكن من عرضه على الليبيين للاستفتاء؛ بسبب النزاعات والانقسامات السياسية التي شهدتها البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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