نادية عمران تعزو تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى غياب الدستور

عزت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران تأجيل الانتخابات في ليبيا؛ إلى غياب الدستور.

وكشفت “عمران” أن الهيئة شكّلت لجنةً للتواصل مع الجهات الدولية والمحلية، للتباحث حول الأزمة الدستورية القائمة في البلاد.

وطالبت بمنح الشعب حق التصويت على مشروع الدستور، معلنةً عن استعداد الهيئة لإجراء أي تعديلات على المشروع.

وأضافت “عمران”، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن الهيئة التأسيسية انتهت من صياغة الدستور في عام 2017، إلا أن السلطات المعنية لم تتمكن من عرضه على الليبيين للاستفتاء؛ بسبب النزاعات والانقسامات السياسية التي شهدتها البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية