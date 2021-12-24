حيدر السائح: سيصلنا جهاز قادر على كشف كل “طفرات كورونا”

أكد الدكتور حيدر السائح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر في البلاد عما كان عليه في أغسطس الماضي.

وأرجع السائح في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الحدث” رصدتها “الساعة 24″، إلى جهود المركز في تطعيم أكثر من 2 مليون في 3 أشهر، لكنه حذر من أن يكون ذلك نزولا لموجة متحور دلتا وبداية لأوميكرون المتحور الجديد لكورونا.

وأضاف: “بعد يومين سيصلنا جهاز قادر على كشف كل الطفرات الخاصة بكورونا، واليوم النتائج الإيجابية لا تتجاوز 14 % وكانت سابقا تصل إلى 50%”.

وعن نقص مشغلات مسحات كورونا، تابع: تكلمت مع وزير الصحة علي الزناتي وأعطى تعليماته للجهات الموردة لتوفير ما ينقصنا بشكل عاجل.