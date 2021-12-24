القطراني يبحث مع وزير التخطيط مشاريع الحكومة المؤقتة التي لم يتم استكمالها

ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة حسين القطراني أمس الخميس في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بوزير التخطيط فاخر بوفرنة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة موضوع مستخلصات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة المؤقتة السابقة والمحالة من قبل النائب الأول الى الوزارات المعنية، والتي ستقوم بدورها بالمراجعة الفنية والمالية لملفات المشاريع، ومن ثم ستحيلها الى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة.

كما ناقش القطراني مع الوزير المشاريع التي لم يتم استكمالها بعد، ومن ضمنها مشروع طريق الأبيار المتعاقد عليه من قبل الحكومة المؤقتة وغيرها من المشاريع التي سيتم استكمالها بعد إصدار التفويضات المالية مباشرةً.

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