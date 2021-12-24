لماذا أثار تأجيل الانتخابات في ليبيا غضب المرتزقة؟

قال المرصد السوري إن مصادر موثوقة كشفت له أن الانتخابات الليبية المؤجلة أثارت غضبًا واستياءً بين المرتزقة السوريين الموجودين في معسكرات تقع ضمن مناطق سيطرة حكومة الوفاق سابقًا؛ وذلك لخشيتهم من تأجيل الإجازات وعمليات النقل.

وأضاف المرصد أن السلطات التركية أصدرت أوامرها، في الـ 15 من ديسمبر الجاري، بتعليق عمليات نقل المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، ذهابًا وإيابًا من سوريا وإليها، في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن المرتزقة أُبلغوا من قبل قادتهم أن عمليات نقل الأوراق والترحيل ذهابًا وإيابًا ستُستأنف بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، والتي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

ونوه المرصد إلى أن مقاتلين سوريين من “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا في ليبيا؛ حصلوا على رواتبهم الشهرية خلال الأيام الماضية.

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