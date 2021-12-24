الشركسي: تهنئة المجتمع الدولي لليبيين بعيد الاستقلال “محط سخرية”

أعرب عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي عن أمنيته في رؤية “عيد الاستقلال الحقيقي” لليبيا، بعد طرد المرتزقة الأجانب والمحليين، على حد تعبيره.

وقال الشركسي في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “الحقيقة أنّه لا يوجد استقلال ولا عيد، والمرتزقة الأجانب مسيطرون على البلد، والمرتزقة المحليون مسيطرون على القرار”.

ورأى الناشط السياسي أن “العيد الحقيقي هو يوم التخلص من الأولين عبر طردهم بالقوة، ومن الآخرين عبر طردهم بالانتخابات، تهئنة المجتمع الدولي لنا بهذا العيد هي محط حقيقي للسخرية في ظل هذه الظروف”.

جدير بالذكر أن الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا تحل اليوم الجمعة، وكان من المفترض أن تشهد إجراء الانتخابات إلا أن المفوضية الوطنية للانتخابات اقترحت أول من أمس الأربعاء تأجيل الانتخابات إلى “24 يناير” من العام المقبل.

ودعت المفوضية في بيان لها مجلس النواب ليتولى العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة “القوة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأوضحت أن قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون كان أبرز الأسباب لعدم إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقرر له اليوم الجمعة، رغم جاهزيتنا.

وذكرت المفوضية أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.