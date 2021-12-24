بيان أوروبي – أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا

أصدرت خمس دول بيانا مشتركا، الجمعة، قالت فيه إن نقل السلطة في ليبيا، من السلطة التنفيذية الموقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة «يجب أن يجري بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية»، وذلك تماشيًا مع إعلان باريس، مطالبة المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات، و«ذلك لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص».

وكرر البيان الصادر عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة «دون اللجوء إلى العنف»، مؤكدة الاستعداد «لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف».

وتابع أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، والذين «يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة بعد تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2571)».

– مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل

ورحبت حكومات الدول الخمس ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أمس الخميس، كما أثنت على عملها بالمشاركة في مشاورات واسعة في ليبيا على مدار العشرة أيام الماضية، مؤكدة دعمها القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».

فيما أكد البيان أن الدول الخمس «تحيط علما» ببيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أول من أمس الأربعاء، بشأن تأجيل الاقتراع الذي كان مقررا له 24 ديسمبر الحالي، واقتراحها بشأن موعد جديد مبكر لإجراء تلك الانتخابات، داعية السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في «إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير».

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية اليوم الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

وأوضحت المفوضية في بيان، الأربعاء، أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

إشادة بالإعداد الفني واللوجستي للانتخابات

كما أشاد البيان بالإعداد الفني واللوجستي الذي نفذته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الاقتراع على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي نال الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021 وخلال مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر 2021.

وشددت الدول الخمس، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب «حكومة تمثيلية وموحدة»، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الزخم نحو هذه الأهداف.

كما شدد البيان على التزام الدول الخمسة باحترام العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها، ويملكها ليبيون، مطالبة جميع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذو الدول الخمسة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا