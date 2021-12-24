دبرز: الخلافات بين المجموعات المسلحة في طرابلس سطحية ولن يحدث صدام موسع وكبير

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن حل مكاتب مفوضية الانتخابات بالمناطق والبلديات كان يجب أن يسببه قرار التأجيل أو بذكر الأسباب على الأقل من باب الشفافية للشعب الليبي.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الخميس أضاف: “إن هذه الحالة الغامضة هي استمرار لعبث غير مسؤول من الجهات المسؤولة وإصدار لقرارات مبهمة وغير واضحة، ولم تسند إلى وقائع حقيقية”.

وتابع قائلًا: “ما زلنا نطالب بتأجيل الانتخابات إلى أن يصدر دستور للبلاد يوضح صلاحيات ويحدد اختصاصات ومهام الرئيس وصلاحيات الأجسام الأخرى في المشهد السياسي الليبي، أو يتم الاتفاق على قوانين متفق عليها ويرتضيها الجميع لإجراء الانتخابات”.

وأفاد دبرز بأن المفوضية العليا للانتخابات لا تمتلك حق إنهاء العملية الانتخابية بالمطلق أو إلغائها، وما يمكن أن تفعله هو الإيقاف المؤقت للعملية إلى حين إصدار تعليمات جديدة لها بخصوص الاتفاق على موعد الانتخابات، وفق قوله.

وحمل المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش كامل المسؤولية لإنزال العقوبة لكل من يخرج عن الانضباط والأوامر والنظم العسكرية المعمول بها، وما ينتج عن تصرفات المجموعات المسلحة من عدم استقرار وخلق حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين وتردي الوضع الأمني.

وصرح دبرز بأن الخلافات الآن هي سطحية وليست عميقة ومتجذرة بين المجموعات المسلحة في طرابلس، ولن يحدث صدام موسع وكبير، مطالبًا المجلس الرئاسي بالاضطلاع بمسؤولياته كاملة، وأن يكون حازما في قراراته لإنذار التشكيلات المسلحة غير المنضبطة ومعاقبتها بشدة ولو أدى ذلك إلى حلها.

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