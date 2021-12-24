جلسة رسمية مرتقبة لمجلس النواب.. الاثنين القادم

دعا رئيس مجلس النواب المكلف أعضاء مجلس النواب كافة إلى الجلسة الرسمية التي ستُعقد يوم الاثنين القادم الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري، بمقر المجلس في مدينة طبرق.

ومن المتوقّع أن تنظر الجلسة في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمُتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي.

وبحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على موقعه الرسمي؛ فإن أمر النظر في ذلك التقرير يعود لمجلس النواب مجتمعًا في أول جلسة رسمية تُحدد من قبل رئاسة المجلس.

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