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المريمي: مجلس النواب سيناقش تقرير لجنة متابعة سير الانتخابات

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن المجلس سيناقش في جلسته المقررة الاثنين المقبل، تقرير لجنة متابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأوضح المريمي أن المجلس تلقى مقترحات أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير القادم، وكذلك إقامة الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية.

وأشار المريمي أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته، بصفته جسما تشريعيا، تجاه عرقلة الانتخابات.

وأكد المريمي أن مجلس النواب سيعدل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام مفوضية الانتخابات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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