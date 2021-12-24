“أبو خزام” يوجّه بتوزيع كل الكتب المدرسية المتوفرة بالمخازن

أكد وزير التربية والتعليم، المكلف أحمد أبو خزام، على ضرورة توزيع كل نسخ الكتاب المدرسي الموجودة في المخازن العامة والفرعية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها “أبو خزام” في مخزن الكتاب المدرسي الرئيس بتاجوراء، صباح اليوم الجمعة، اطلع خلالها على عملية التوزيع على مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

وأشار “أبو خزام” إلى أن هذه تأتي في إطار الاهتمام بتوفير الكتاب المدرسي من الرصيد المتوفر في المخازن، مضيفًا أنه وجّه بإخلاء جميع المخازن الرئيسة والفرعية وتزويد جميع مُراقبات التربية و التعليم باحتياجاتها بشكل عادل، بحسب ما هو متوفر، وفق قوله.

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