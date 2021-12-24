ليبيا الان

في أخر يوم لها قانونياً.. حمودة: مستمرون في حشد العزائم حتى نصل إلى انتخابات حقيقية ديمقراطية ودستور

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة إن “البلاد تحتفل اليوم الجمعة ، الموافق 24 ديسمبر بالذكرى السبعين لاستقلال وطننا الغالي، في ظرف استثنائي كان من المخطط فيه إجراء الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ ليبيا”.

وأضاف حمودة في بيان: “رغم تعذر حدوث هذه الانتخابات في موعدها يجب أن نستمر في حشد العزائم حتى نصل الى انتخابات حقيقية ديمقراطية ودستور يحكُم ويَحتكِم اليه كل الليبيين”.

واختتم الناطق باسم الحكومة: “لتكن هذه الذكرى العطرة مناسبة لنتذكر جميعا مؤسساتً وأفراد مسؤولياتنا التاريخية تجاه الوطن، ونضال وتضحيات الأجداد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك