في أخر يوم لها قانونياً.. حمودة: مستمرون في حشد العزائم حتى نصل إلى انتخابات حقيقية ديمقراطية ودستور

قال المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة إن “البلاد تحتفل اليوم الجمعة ، الموافق 24 ديسمبر بالذكرى السبعين لاستقلال وطننا الغالي، في ظرف استثنائي كان من المخطط فيه إجراء الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ ليبيا”.
وأضاف حمودة في بيان: “رغم تعذر حدوث هذه الانتخابات في موعدها يجب أن نستمر في حشد العزائم حتى نصل الى انتخابات حقيقية ديمقراطية ودستور يحكُم ويَحتكِم اليه كل الليبيين”.
واختتم الناطق باسم الحكومة: “لتكن هذه الذكرى العطرة مناسبة لنتذكر جميعا مؤسساتً وأفراد مسؤولياتنا التاريخية تجاه الوطن، ونضال وتضحيات الأجداد”.
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