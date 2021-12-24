ديوان المحاسبة يطلب إيقاف شراء مليونيْ جرعة من اللقاح الصيني

طلب رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين المسلاتي، في وثيقة اطلعت عليها “218”، إيقاف تنفيذ الاتفاقية المبرمة بالمخالفة عن طريق وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء وأمر التكليف الصادر عن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان لصالح شركة royal strategic par بموجب الكتاب رقم 21265 المؤرخ في 22/08/2021 لشراء مليونيْ جرعة من اللقاح الصيني بقيمة 52 مليون دولار أي بسعر 26 دولارًا للجرعة الواحدة.

وعزا الديوان طلب الإيقاف إلى عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه توريط الدولة في توريدات لا تحتاج إليها أو الاستمرار في إبرام اتفاقيات يكتنفها الغموض ولا داعي لها، بحسب وصفه.

ونوّه الديوان إلى أنه أبدى تحفظه فيما سبق على الكميات الموردة والأسعار التي يرى أنها مبالغ فيها، خاصة مع ما صاحب إجراءات التوريد من غموض.

وأوضح الديوان أنه وجّه كتابًا حمل الرقم 6187-19 بتاريخ 01/12/2021، أشار فيه إلى قيام الحكومة بالاستعجال في توريد ثلاثة ملايين جرعة، رغم عدم تمكنها من التصرف في الكميات السابقة؛ بسبب عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح الصيني، ووجود كميات كبيرة منه بمخازن الصحة، البعض منها مهدد بانتهاء الصلاحية.

وكشف الديوان أن إجمالي رصيد الجرعات في الـ 29 من نوفمبر الماضي بلغ 567,515 جرعة بالإضافة إلى الشحنات الجاري تسلّمها وفق اتفاقية “كوفاكس” والمقدرة بـ 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر.

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