اللافي: مبادرتي المطروحة تنقذ المشروع الانتخابي من الفشل

جدد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الدعوة إلى تبني مبادرته بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021.

اللافي، وفي تدوينة على حسابه بفيسبوك، قال: “في الوقت الذي أتقدم بالتهنئة للشعب الليبي بالذكرى السبعين لاستقلال بلادنا الحبيبة، ومولد الدولة الليبية الموحدة، حيث كان الليبيون ينتظرون في هذا التاريخ المجيد، فرحة انطلاق انتخابات رئاسية لأول مرة في بلادهم، و التي كان قد أعلن عنها في ملتقى جنيف للحوار السياسي الليبي، إلا أنهم تفاجؤوا بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن تأجيلها شهراً لصعوبات قانونية، الأمر الذي أثار مشاعر الغضب والحزن لدى معظم أبناء الشعب الليبي، ناخبين ومرشحين، ما يضعني أمام ضرورة التذكير بأسباب طرحي لمبادرة تتضمن معالجات ضرورية لتأمين مشروع الانتخابات من الفشل”.

وأضاف: “لقد كانت عوامل التأخير ظاهرة منذ البداية، في حالة عدم التوافق على القوانين، والفجوات الدستورية التي كان بالإمكان تداركها جميعاً، بإيجاد وسيلة للتوافق حول معالجاتها، داخل مجلس النواب أولاً، ثم مع شركائه السياسيين، و إتاحة الفرصة أمام الخصوم السياسيين المتنافسين في هذه الانتخابات، أن يتوافقوا على ميثاق وطني، يضمن في حدوده الدنيا قبول نتائجها، و إتاحة فرصة المشاركة بينهم في السلطة. إلا أن هذه المبادرة التي صيغت وطرحت في أكتوبر الماضي كخارطة طريق تتضمن محطات ضرورية لمعالجة التحديات التي ستواجه العملية الانتخابية، لم تكن محل استجابة كافية، محلياً و دولياً، واعتبرت ذريعة لتأجيل الانتخابات، وقد أظهرت التجربة اليوم أنها كانت تحاكي واقعاً يستوجب التعاطي معه بحكمة أكبر”.

واختتم عضو المجلس الرئاسي قائلًا: “أدعو الله أن نتفق نحن الليبيون على خارطة طريق تتضمن المعالجات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية، لتكون بداية صحيحة وقوية لمرحلة استقرار و ازدهار لشعبنا و بلادنا بإذن الله”.

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