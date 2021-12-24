العريبي: نرفض المزيدات علينا.. وزيارتنا لتركيا تصب في مصلحة المواطن

قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، إن زيارة وفد من البرلمان إلى تركيا لتخفيف الأعباء عن المواطنين في برقة وبنغازي، خاصة في الحصول على تأشيرة لإسطنبول.

وأضاف العريبي، في تصريحات صحفية،:” كان الترحيب كبير من رئيس الدولة والبرلمان ووزير الخارجية ورئيس الصداقة الليبية التركية، وتكلمنا بصراحة عن كل الأمور والتأشيرة”.

ولفت إلي أن الزيارة كانت بناءً على دعوة من مجلس النواب التركي، وتم تشكيل وفد جُله من أعضاء برقة.

وتابع:” يوجد مكتبان للتأشيرة، أحدهما في طرابلس، والآخر في مصراتة، وتبلغ تكلفتها 60 دولارًا، تصل للمواطن في برقة بـ300 دولار”.

وششد على أن البضاعة تنزل في مصراتة وطرابلس، ويتم تحميل النقل على المواطن الليبي في بنغازي.

واستطرد:” تكلمنا في كثير من الأمور التي تخص المواطن في برقة، بالإضافة لتعب التجار والمرضى والمواطنين الذين يتنقلون لطرابلس من أجل الذهاب لتركيا”.

وبين أنه لو لم يكن لنا أي علاقات مع تركيا سواء في التجارة والطلبة والمرضى لما ذهبنا، و لا توجد أي مصالح لأعضاء مجلس نواب، ولكنهم منتخبون عن مواطنين في بنغازي و إجدابيا وطبرق والبيضاء، وكفا مزايدات عليهم” .

وقال:” نحن لم نذهب سياحة والتقاط صور مع القيادة التركية رغم أنهم كانوا فرحين بالصور، وإنما نتكلم عن مصلحة شعبنا”.

وأكد أن الزيارة كانت ناجحة ورحبوا بنا، وفي بنغازي لمسنا التجار والمواطنين فرحين بهذا، متابعا:” سبب فرحة التجار والمواطنين، أنهم يعرفون أن هذا سيخفف الحمل عنهم.

وأشار إلى أنه تم الحديث أيضًا عن المرتزقة والقوات الأجنبية بكل صراحة، وتقبل الجانب التركي الحديث.

واعتبر أن زيارة عدد من مُترشحي الرئاسة إلى بنغازي خطوة في طريق المصالحة الوطنية.