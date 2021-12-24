منظمات إعلامية تدعو مفوضية الانتخابات إلى مراجعة لائحة الدعاية الانتخابية

دعت منظمات إعلامية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مراجعة اللائحة التنفيذية للدعاية الانتخابية؛ لأنها «نسخ ولصق للوائح السابقة»، وبها «عورات كثيرة» تشكل «خطرًا حقيقيًا» على نزاهة الانتخابات، التي كان مقرر إجراؤها 24 ديسمبر الجاري.

وحثت، في بيان الجمعة، المفوضية على تدارك هذه الخطوة الخاطئة، من أجل ضمان إطار قانوني ملائم للدعاية الانتخابية، تتوافق مع الإعلان الدستوري الموقت، والمعايير الدولية بشأن دور الإعلام المهني في نزاهة الانتخابات، وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

كما دعت إلى عدم اتخاذ أي قرارات ترتيبية مستقبلية، إلا بعد مشاورات مع المنظمات المهنية والصحفيين والأكاديميين والجهات الفاعلة الأخرى في المشهد الإعلامي الليبي.

اللائحة تمنح المفوضية سلطة واسعة تحد من حرية التعبير

وأصدر مجلس المفوضية الإثنين الماضي، القرار رقم 82 لسنة 2021، بشأن اعتماد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، تضم 31 مادة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية وفقًا للقوانين الانتخابية، «منها مواد تحوي جملًا فضفاضة وغير دقيقة» من شأنها أن تمنح المفوضية سلطة تقديرية واسعة «للحد من حرية التعبير» مما يعد «انتهاكًا» لنزاهة المسار الانتخابي، حسب البيان.

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وأشارت المنظمات إلى أن المادة الثالثة من القرار لم تعرف الدعاية الانتخابية بشكل مفصل ولا الفترة الزمنية لهذه الدعاية، مضيفة: «هل المقصود به المطبوعات، واللافتات المتعلقة بالمرشح، ونشرها في الأماكن العامة والخاصة؟ أم خروج المترشح في وسائل الإعلام العامة والخاصة، وإجراء مقابلات معه أو مداخلات بخصوص برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية؟ أو خروج المترشح في برامج تلفزيونية وإذاعية تتعلق بالأحداث الراهنة أو قضايا عامة؟ ماذا لو كتب المترشح مقالات رأي في صحف خاصة أو عامة؟ ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، والإعلانات الممولة؟ وبالتالي بقي تعريف الدعاية الانتخابية مجهولًا».

وأكمل البيان أن عدم التعريف الدقيق لهذه الدعاية «يعطي غموضًا والتباسًا شديدين»، فلم تمنع اللائحة المرشحين من الظهور في وسائل الإعلام العامة والخاصة قبل الدعاية الانتخابية بفترة معينة، وكان الأولى أن تكون على الأقل شهر أو شهرين قبل الإعلان عن بدء الحملة الانتخابية، ومع ارتباط عدد من المرشحين بوسائل إعلام عامة وخاصة، «تكون عادة غير ملتزمة بمدونة قواعد السلوك المتعلقة بالعدالة والإنصاف».

اللائحة لم تكفل تكافؤ الفرص للمترشحين في الظهور الإعلامي

أما بخصوص تكافؤ فرص المترشحين للظهور في وسائل الإعلام الخاصة، أورد البيان أن اللائحة تركت الباب مفتوحا للجميع، «بما في ذلك التيارات السياسية المرتبطة بالدول الأجنبية، والتي تملك وسائل إعلام لها تأثير في ليبيا»، وسمحت للمترشحين بإنتاج الدعايات السياسية، وشراء فترات بث عبر الراديوات والتلفزيونات الخاصة، ومساحات في الصحافة المطبوعة، دون شروط، «وبالتالي انعدمت المساواة في وصول المترشحين إلى وسائل الإعلام الخاصة».

ولم تحدد المفوضية الحد الأقصى للصرف على الدعاية الانتخابية مدفوعة الأجر، سواء عبر الإذاعات المسموعة أو المرئية أو في الصحافة المطبوعة أو الالكترونية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تفرض اللائحة أن تُنشر الإعلانات الخاصة بالانتخابات بشكل واضح أنها إعلانات مدفوعة الأجر، وليست مادة تحريرية، وفق البيان.

اللائحة لم توفر شروط استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات

وقالت المنظمات أن اللائحة لم تقدم الشروط الواجب توافرها في استطلاعات الرأي المتعلقة بالنوايا الانتخابيّة للجمهور، من ألا تكون أوّل خبر في النّشرة أو في الصفحة الأولى أو في العناوين الرئيسة وأنها مجرد استنتاج عام بشأن خيارات النّاخبين، مع وجوب ذكر الجهة التي قامت باستطلاع الرّأي وتبعيتها وتوجهاتها ولفائدة من، وبأيّ تاريخ، وإذا كان بالهاتف أو بالأنترنت أو مباشرة مع الناخبين وذكر عدد عينة الاستطلاع ومدى تمثيلها للناخبين ونسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع، ومقارنتها بنتائج استطلاعات أخرى حول الموضوع نفسِه إن وجدت، وعدم بث أو نشر نتائج استطلاع للرأي تجرى يوم الانتخابات قبل إغلاق مكاتب الاقتراع.

ولفتت إلى مراسلة المفوضية بخصوص اعتماد لائحة ممثلي وسائل الإعلام والتي أصدرتها في 6 يوليو الماضي، والتي لم تشمل الصحفي الحر، «فريلانس»، الذي لا يعمل لوسيلة إعلامية واحدة، «الصحفي بالإنتاج»، وأقصي من حضور المؤتمرات الصحفية للمفوضية، ومتابعة العملية الانتخابية، حيث اشترطت المفوضية في لائحتها إفادة من المؤسسة الإعلامية المعتمدة بأنه يعمل لديها، وهذا الشرط لا يمكن توافره لديه.

المنظمات الموقعة

– المنظمة الليبية للإعلام المستقل

– المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية – ليفيج

– شبكة أصوات للإعلام

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