مركز مكافحة الأمراض يسجل 6 وفيات و 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 6 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و125 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.8 بالمائة، من أصل4744 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء548 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى372884 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6138 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5641 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1836585 والمطعمين بالجرعة الثانية 802434.

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