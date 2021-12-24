بعد تأجيل الانتخابات.. تركيا تدعو الأطراف الليبية للتحرك بـ”حسّ المسؤولية”

دعت وزارة الخارجية التركية، في بيانٍ لها صدر الجمعة، الأطراف الليبية كافة إلى التحرك بـ”حسّ المسؤولية”، إثر تأجيل الانتخابات، بحسب وصفها.

واعتبرت الخارجية أن الانتخابات تعتبر منعطفًا مهمًا في العملية الانتقالية في ليبيا، مؤكدةً على ضرورة أن تكون عادلة ومستقلة، وأن تحظى بالاعتراف من قبل الأطراف كافة، وأن تمارس الحكومة، التي ستُنتخب، صلاحيتها في كامل البلاد.

وأشارت الخارجية التركية، في بيانها، إلى أنه يجب ألا يحدث فراغ سياسي في الشرعية والسلطة في البلاد، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، معربةً عن أملها في تحلى الأطراف الليبية بالحكمة.

وشددت على أن تركيا ستُواصل المساهمة في المسار السياسي الذي يقوده الليبيين برعاية الأمم المتحدة.

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