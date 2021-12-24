وليامز تهنيء الليبيين بعيد الاستقلال وتدعوهم إلى توحيد الصفوف

العنوان-طرابلس

هنأت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، الليبيين بالذكرى الـ 70 لاستقلال البلاد، داعية إلى أن تكون المناسبة فرصة “لتوحيد صفوف الليبيين”.

وقالت وليامز في بيان مقتضب عبر صفحتها بـ تويتر: “يسرني أن أهنئ أبناء الشعب الليبي العزيز كافة في ربوع ليبيا بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد.. إنها مناسبة عزيزة على قلوب الليبيين”.

ودعت وليامز إلى أن تكون ذكرى الاستقلال “مناسبة لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلافات والانتقال بالوسائل الديمقراطية إلى مرحلة اليقين”، وتابعت: “كل عام وليبيا وشعبها بألف خير وسلام وازدهار”.

ويصادف اليوم 24 من ديسمبر الذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا من العام 1951، بعد نضال طويل من الليبيين ضد إيطاليا، وذلك منذ عام 1911 حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وكان الملك إدريس السنوسي قد أعلن، من شرفة قصر “المنار” ببنغازي استقلال ليبيا.