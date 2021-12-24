5 دول تدعو السلطات الليبية لتحديد موعد اقتراع.. سريعاً

أصدرت حكومات كبرى الدول الغربية الخمسة، أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، بياناً محدداً بشأن الانتخابات الليبية، التي كان من المفترض أن تنطلق اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، كما رشح عن خارطة الطريق التي وافقت عليها في البداية جميع الأطراف.

وذكَّرت حكومات الدول الخمس -في أولى محاور بيانها- بأن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الجديدة، يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية.

كما نبّه البيان أنه ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، الاستمرار في عدم شغلها، حتى إعلان نتائج الانتخابات.

وخلص بيان حكومات الدول الغربية، إلى أن سلطاتهم وإداراتهم مستعدة لمحاسبة الذين يُهدّدون الاستقرار أو يُقوّضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا.

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