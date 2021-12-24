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مجلس أمازيغ ليبيا يشدد على إشراك الجميع في خارطة الطريق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، أن البلاد لن تصل إلى الاستقرار إلا إذا شاركت جميع مكونات الأمة بوضع خارطة طريق جديدة، لافتا إلى أنه سيقدم مبادرة للخروج من الانسداد السياسي قريبا.

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قناة ليبيا

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