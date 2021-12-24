سفير إيطاليا: تأجيل الانتخابات في ليبيا ليس حدثاً دراماتيكياً

قال سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي، إنه لا ينبغي قراءة تأجيل الانتخابات في ليبيا، التي كان من المقرر انعقادها اليوم، كحدث دراماتيكي، لأنه في عام 2012 أيضًا، في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، كان هناك تأجيل لمدة شهر واحد.

وأكد غريمالدي في تصريح صحفي، أن هناك عملية سياسية وانتخابية لا تزال جارية، وهناك سلام في ليبيا اليوم، على الرغم من المشاكل والصعوبات، ولأن الليبيون يتحدثون إلى بعضهم البعض، فهذا سبب لبعض من الأمل بشأن مستقبل ليبيا، إضافة إلى صمود وقف إطلاق النار بشكل عام.

وشدد سفير إيطاليا لدى ليبيا، على أن استقرار ليبيا أمر أساسي، فهو استقرار لإيطاليا ولتلك المنطقة من البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنه ينبغي الالتزام تجاه ليبيا بأعلى درجة، كما تفعل الحكومة الإيطالية، وفق قوله.

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