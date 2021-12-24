البناني: يجب أن نستلهم الوطنية من تضحيات الآباء ونذهب لانتخابات نزيهة

دعا عماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لحل الأزمة الليبية، وفق قوله.

أضاف البناني في بيان: “تحل علينا الذكرى السبعون لاستقلال ليبيا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، لتذكرنا بنضال وتضحيات الآباء والأجداد الذين لم يدخروا جهدا ووقتا لتنعم بلادنا بالحرية ولتصل إلى دولة الدستور والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، التي ينشدها كل الليبيين”.

وتابع قائلًا: “ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، نتمنى أن يستلهم الليبيون دروسها الوطنية، بالتوجه إلى انتخابات نزيهة وشفافة كمدخل أساسي لحل الأزمة الليبية” على حد تعبيره.