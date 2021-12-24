الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الليبية أن تُعجّل بالانتخابات

دعا المندوب السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، السلطات الليبية إلى وضع خطة وجدول زمني واضح على وجه السرعة، لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية “شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية” في أقرب وقت ممكن، وفي امتثال كامل لخارطة الطريق المتفق عليها.

وقال بوريل-في بيان له- إنه كان من المخطط اليوم أن يتجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع لتقرير مستقبلهم من خلال الانتخابات، ولكن السلطات الليبية أكدت رسمياً تأجيل هذه اللحظة.

وأشار الممثل السامي في بيانه إلى أن ليبيا وشعبها تستحق الاستقرار والسلام بعد عقد من الصراع، وأن الانتخابات وحدها ستمنح “فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، وستسمح بنقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وإنهاء الانتقال الحالي سلمياً والتقدم نحو الاستقرار الأمني والسياسي المستدامين”.

وجدد بوريل التأكيد على تأييد الاتحاد الأوروبي، وبشكل كامل، للوساطة المستمرة التي تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتحاد مستعد لمواصلة العمل معها ودعم السلطات الليبية في التحضير للعملية الانتخابية.

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