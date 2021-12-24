الزناتي يشكل لجنة من أجل وضع سياسات تأمين الأكسجين الطبي

شكل وزير الصحة، علي الزناتي، لجنة تعنى بوضع سياسات تأمين الأكسجين الطبي، مشيرا إلى الحاجة الكبيرة لتوفير خمسة مصانع استراتيجية لتوفير إمدادات الأكسجين.

هذا وقال الزناتي خلال الاجتماع الاستثنائي لإدارات وزارة الصحة والجهات التابعة للقطاع، إن قيمة المشاريع التابعة للوزارة والمتراكمة منذ ستة أعوام بلغت قرابة مليار وأربعمئة ألف دينار، لم يخصص منها سوى عشرين بالمئة فقط، مضيفا أن غياب الميزانية والدعم كان ضمن العراقيل أمام تنفيذ خطط الوزارة، خاصة فيما يتعلق بإحياء مراكز علاج الأورام في ليبيا.

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