منظمات مجتمع مدني ومرشحون برلمانيون يطالبون مفوضية الانتخابات بإعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة والأولية للنواب

استنكر عدد نشطاء ومنظمات المجتمع المدني ومرشحي البرلمان في درنة، عم إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرين 24 يناير المُقبل موعدًا نهائيًا لإجرائها.

ونددوا، في بيان، بالالتفاف على إرادة الشعب الليبي بعدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وفق خارطة الطريق، مطالبين مفوضية الانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن.

ورأوا أن تعطيل الانتخابات غير مبرر، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير قابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف.

وأعلنوا رفضهم التام للدخول في أي مراحل انتقالية جديدة، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية أمام الشعب الليبي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

