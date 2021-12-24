“مترشحو سبها” يحذرون من مغبة الإخلال بموعد الانتخابات الجديد

حمّل مترشحون للانتخابات البرلمانية عن مدينة سبها، مجلس النواب والبعثة الأممية مسؤولية تأجيل الانتخابات – خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة الانتخابية في المدينة.

وطالب المترشحون في بيان، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتوضيح “مُقنع” لعدم إصدار القوائم الخاصة بالانتخابات البرلمانية والنهائية للانتخابات الرئاسية، وضرورة إقرار مجلس النواب للموعد المقترح من قبل المفوضية، وتعديل المادة 20 من القانون رقم 2 الخاصة بانتخابات مجلس النواب الليبي وعدم تاجيلها.

وتوعد البيان أنه سيتم التوجه للقضاء في حال عدم الالتزام بالموعد الذي سبق تحديده، كما حذّر المحتجون من “حرب أهلية ووضع كارثي في الجنوب الغربي في حالة عدم إجراء الانتخابات في موعدها الجديد، بسبب ما يشهده من فساد ممنهج وإهدار للمال العام وانتشار جرائم الخطف والسطو والتهريب”.

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