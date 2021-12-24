احتجاجات في المدن الليبية ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

شهدت مدن وبلدات ليبية متفرقة اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية ومسيرات ضد تأجيل الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، والتي كان من المفترض أن تنطلق اليوم الجمعة 24 من شهر ديسمبر، لولا قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتأجيل إلى 24 من شهر يناير 2022.

ضمت الوقفات كافة شرائح المجتمع الليبي من مواطنين ونشطاء، وحتى مرشحين لمجلس النواب المقبل، مطالبين بتعجيل انطلاق الانتخابات التي رأى الجميع فيها الخلاص من المعاناة اليومية للحياة المعيشية الشاقة، وتدني الخدمات العامة، وسط الفوضى وانتشار الجريمة وغير ذلك من مطالبات.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية العليا للانتخابات قد أجلت موعد الرابع والعشرين من ديسبمر إلى 24 يناير من العام المقبل، لأسباب رأت جل بيانات الوقفات الاحتجاجية اليوم أنها أسباب غير مقنعة، وصفها البعض بالواهية، فيما طالب محتجون آخرين بأن توضّح المفوضية وتُدلي بأسباب أكثر إقناعاً بالتأجيل.

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