افحيمة: البرلمان سيضع خارطة طريق بديلة وأزمة الطعون جعلت المفوضية “تتلكأ” في إعلان القائمة النهائية

قال عضو مجلس النواب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات صالح افحيمة، إن رئاسة المجلس شكلت لجنة برلمانية لإيجاد خارطة طريق بديلة للتي وضعتها البعثة الأممية عن طريق ملتقى الحوار السياسي والتي حددت موعدا للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري.

وأضاف افحيمة، في مداخلة هاتفية مرئية لقناة “الجزيرة” القطرية، أن مجلس النواب رأى وقتها أن الظروف لن تكون مواتية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، مستدركا بأن المفوضية العليا تحدثت عن الإجراءات الفنية وأبدت استعدادها وقبلت بهذا الموعد، وبالفعل بدأت الإجراءات وتقدم عدد كبير من المترشحين.

وتابع قائلا: “التزمت المفوضية فنيا بإجراء الانتخابات في موعدها، لكن الظروف السياسة لم تسمح بإجرائها؛ لدخول بعض الشخصيات إلى قائمة المترشحين النهائية إلى لجان الطعون، ما جعل المفوضية تتلكأ وتتخوف من إعلان هذه القائمة، متحججة بأنها لو أعلنت القائمة سيكون هناك ضرر بالأمن القومي”.

وواصل: “مجلس النواب الآن شكل هذه اللجنة لتعمل على إيجاد خارطة طريق بديلة”، مستكملا: “بيان المفوضية، أمس، باقتراح 24 يناير موعدا للانتخابات هو للاستهلاك المحلي ومحاولة لامتصاص غضبة الشارع الذي كان يتطلع إلى 24 ديسمبر كموعد للانتخابات الرئاسة”.

وحول عودة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى عمله مجددا، قال إن رئيس الحكومة لم يلتزم بتطبيق المادة رقم 12 من قانون انتخاب الرئيس ولم يلتزم بالتعهد الذي وقع عليه في جنيف عندما أراد التقدم لهذا المنصب، مضيفا: “كما لم يبتعد عن العمل، فرأينا العديد من الإجراءات التي وقعها خلال الفترة الماضية”.

وأوضح أن “الدبيبة كان أحد الشخصيات الجدلية التي تحدثت عنها المفوضية، وترى أن وجوده في القوائم النهاية للمترشحين يعد مخالفة للقانون رقم 1 لسنة 2021م الخاص بانتخاب الرئيس.

وحول إمكانية إدخال مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون الانتخابات، قال افحيمة: “لا يمكن الحديث عن أن قوانين الانتخابات هي المعرقل، فالقوانين عندما وضعت عرضت على المفوضية باعتبارها الجسم الذي ينفذها، وتقدمت المفوضية بالعديد من التعديلات ونفذها البرلمان واكتفت بها وباشرت في تنفيذها، وبالتالي لا يمكن القول بأن التشريعات هي سبب الأزمة”.

وبيّن أن الذي أوصل البلاد إلى الانسداد الحالي، هو رفض المفوضية التعاطي من أحكام لجان الطعون المشكلة وفقا للقانون رقم 1 وعدم كشفها عن القائمة النهائية، مؤكدا أن سبب تأجيل الانتخابات “سياسي”.

واختتم بالتأكيد أن توافق مجلس النواب مع ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” ربما يجنب البلاد الكثير من المشاكل ويضفي شرعية على العملية السياسية، على حد وصفه.

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