مطالبة دولية بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية الليبية

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، التي كانت مقررة الجمعة، 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإسراع في تحديد موعد جديد لها.

ودعت الدول الخمس، في بيان مشترك، “السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد تقدمت باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها، بحيث تتم في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل.

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وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.

في الأثناء، أفاد مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن مجلس النواب الليبي سيعقد، الاثنين، جلسة رسمية لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات.

وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

وشددت الدول الخمس على “أهمية الحفاظ على الزخم”، بهدف انتخاب حكومة جديدة و”تعزيز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية”.

وفي شأن “الخلافات بخصوص القضايا السياسية أو العسكرية”، جددت الدول دعوتها إلى التسوية من دون اللجوء إلى العنف”، مبدية “استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف أو الحض على العنف”.