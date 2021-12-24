وهيبة: السلطة الحالية باقية عام ونصف وفق خارطة الطريق

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن السلطة التنفيذية الحالية لم تستكمل أجلها الأقصى وهو 18 شهرا بحسب المادة الثالثة من خارطة الطريق، وهذا متسق مع بيان الاتحاد الأوروبي وبيان الدول الخمس الجمعة الذي دعا لمواصلة الأجسام الحالية عملها وعدم عودة المترشحين لمهامهم.

أضافت وهيبة في تصريحات صحفية أن استمرار المرحلة الحالية لا يجب أن يعني المماطلة بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بتذليل العوائق أمامها، و أرجع بيانُ مفوضية الانتخابات أسباب تأجيل الانتخابات إلى وجود عيوب في القوانين الانتخابية، إضافة إلى أسباب أخرى، و يأمل المجلس الرئاسي أن تتعامل السلطة التشريعية بشكل جدي وتوافقي مع أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق أمامها لضمان إجرائها في أقرب وقت ممكن.

وتابعت: ” الرئاسي يجدد تأكيد استعداده لتسليم السلطة للسلطة القادمة المنتخبة، و أكد مرارا، وآخرها في مؤتمر باريس، ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وأن تتسم القوانين الانتخابية بأكبر قدر من التوافق، و لم يكن يوما من الأطراف المعرقلة للانتخابات بل من أكثر الداعمين لإجرائها في موعدها، أي مقترح لإجراء الانتخابات يجب أن يكون في موعد قريب مع معالجة أسباب التأجيل”.