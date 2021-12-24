غوتيريس: يجب احترام إرادة الشعب ويتعين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا انطونيو غوتيريس في بيان منسوب له إنه أحيط علمًا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الصادر في 22 ديسمبر بشأن ضرورة تحديد مجلس النواب موعداً جديداً للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

غوتيريس وفي بيانه الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أشاد بالليبيين البالغ عددهم 2.8 مليون الذين سجلوا أسماءهم للتصويت.

وأضاف في بيانه :”يتحتم احترام إرادة الشعب، ويتعين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في ظروف مواتية بغية إنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً”.

وفي هذا الصدد، أُحيط الأمين العام علماً بتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا المرفوعة إلى مجلس النواب، مرحبًا بالتزام المفوضية المستمر بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية القائمة.

غوتيريس نوه إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصلان دعم العملية التي يتملك زمامها ويقودها الليبيون لمواجهة التحديات الراهنة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

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