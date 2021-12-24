سرقة أسلاك كهرباء بطول 1500 متر في سرت

سرق خارجون عن القانون أسلاك بخط كهرباء القرارة الواصل بمحطة صعيبة في مدينة سرت.

وأشار رئيس قسم التشغيل والصيانة بدائرة كهرباء الأودية سرت مهندس عبدالناصر أطبيقة إلى السطو على أسلاك بطول 1500 مترا، على نحو 23 عمود ناقل للكهرباء بالخط.

وأوضح أطبيقة، في حديثه إلى «بوابة الوسط» أن الحادث أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 80 مزرعة، مردفا أن ظاهرة سرقة أسلاك وأعمدة الكهرباء أصبحت معتادة أخيرا، نظرا لحدوث تلك الوقائع بشكل متكرر.

وتعرض 80 عمودا على أحد الخطوط بمنطقة الحنيوة شرق سرت إلى السرقة أيضا ما أدى إلى انقطع الكهرباء عن عدة مزارع.

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