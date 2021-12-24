بريطانيا تُجدد دعمها للانتخابات الليبية وتواصل الاعتراف بحكومة الوحدة

جددت ‎المملكة المتحدة البريطانية دعمها للعملية الانتخابية “بقيادة ليبية وملكية ليبية”، كما أكدت دعمها لعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.

كما أكدت المملكة عبر بيان لسفارتها لدى ليبيا، أنها تحافظ وتبني على “التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020، وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي”.

‏ولفتت السفارة إلى أنه وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي و الاتفاق السياسي الليبي، ستواصل ‎المملكة المتحدة البريطانية الاعتراف بحكومة الوحدة كسلطة مكلفة بقيادة ‎ليبيا إلى ‎الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

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