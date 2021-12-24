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أوحيدة: بريطانيا آخر من له الحق في التدخل بالشؤون الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، بريطانيا على إثر إعلانها عدم اعترافها إلا بحكومة الوحدة الوطنية حتى إقامة انتخابات رئاسية.

وقال أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن بريطانيا مستفيدة بطريقة أو بأخرى من فساد المؤسسات الليبية ومنها “حكومة الدبيبة” ولا ترغب في تغييرها، على حد تعبيره.

وشدد النائب على عدم السماح بأي تدخل أجنبي في القرار والإرادة الليبية، مردفا: “بريطانيا آخر من له الحق في التدخل بالشؤون الليبية بعد ما ثبت شغل سفيرها السابق منصب مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بمرتب ضخم لا يتقاضاه أي ليبي”.

جدير بالذكر أن السفارة البريطانية أكدت في بيان لها مساء اليوم الجمعة أن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

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الدبيبة بريطانيا جبريل أوحيدة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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