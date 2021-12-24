الحراري يشيد بالعملية الأمنية الواسعة في مدينة طبرق وضواحيها

العنوان – طبرق

أشاد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري بالعملية الأمنية الواسعة التي تقوم بها الأجهزة المختصة لملاحقة مهربي البشر والمؤثرات العقلية في مدينة طبرق.

وأضاف الحراري بأن هذه الحملات الأمنية يجب أن تتواصل لتضع حدا لظاهرة تهريب البشر والمخدرات في تلك المنطقة التي أصبحت مدخلا رئيسيا لتدفقات الهجرة غير النظامية والمواد المخدرة.

وطالب الجميع بمساندة عناصر الأمن للقيام بمهامهم ، مشيراً إلى أن تلك الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً جدياً للمجتمع الليبي ولمستقبل شبابنا وللأمن القومي بشكل عام.

ودعا الحراري الأجهزة الأمنية إلى مراعاة التعامل الإنساني والقانوني مع المهاجرين غير النظاميين الذين تم تحريرهم من قبضة مهربي البشر.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة اتخاذ أشد العقوبات بحق من يتم القبض عليهم من مهربي البشر والذين يستغلون ضحاياهم بأبشع صورة دون أي مراعاة لأوضاعهم الإنسانية.

وشدد الحراري على محاسبة مهربي المواد المخدرة بجميع أنواعها ، موضحاً بأنه يجب وضع قضية مكافحة تهريب البشر والمؤثرات العقيلة كأولوية وطنية وأن تشمل العمليات الأمنية لمكافحة التهريب كافة المناطق الليبية لوضع حد لهذا الخطر الذي يهدد الجميع.

وأكد على حرص لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب على دعم الأجهزة الأمنية المختصة بمحاربة أنشطة التهريب، و أن عمل اللجنة سيشمل أيضا بحث تشديد العقوبات في القضايا المتعلقة بالتهريب.

وانطلقت الأيام القليلة الماضية عملية أمنية واسعة بقيادة وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، مُعززة بالوحدات العسكرية في مدينة طبرق وضواحيها تستهدف مهربي البشر وتجار المخدرات.