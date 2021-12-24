الخارجية التركية: ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في ليبيا حتى اجراء الانتخابات

ليبيا – دعت وزارة الخارجية التركية كافة الأطراف الليبية إلى التحرك بحس المسؤولية إثر تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وزارة الخارجية في بيان، الجمعة، قالت إن الانتخابات تعتبر منعطفا هاما في العملية الانتقالية بليبيا،وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول”التركية.

وأكدت ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة وأن تحظى بالاعتراف من قبل كافة الأطراف في ليبيا، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في سائر البلاد.

وأردفت: “من أجل سلامة الشعب الليبي الشقيق ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، ونتوقع من كافة الأطراف الليبية أن تتحرك بحس المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار”.

وأكدت أن تركيا التي تربطها بليبيا روابط تاريخية متجذرة، ستواصل دعمها لليبيا الصديقة والشقيقة وشعبها بأسره، دون أي تمييز في هذه المرحلة الهامة.

كما شددت على أن تركيا ستواصل المساهمة في المسار السياسي الذي يقوده الليبيين برعاية الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية