بيان أمريكي أوروبي يطالب بتحديد سريع لموعد الانتخابات في ليبيا

دعت حكومات أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا السلطات الليبية، إلى احترام تطلعات الشعب في إجراء انتخابات فورية، من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بلا تأخير.

وذكر بيان صادر عن حكومات الدول الخمس، أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن نقل السلطة في البلاد يجب أن يجري بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات تماشيا مع إعلان باريس، هذا، وجدد البيان دعوة بعثة الأمم المتحدة لحل الخلافات المتعلقة بالمسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف، مؤكدا استعدادها لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف.

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