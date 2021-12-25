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وزير التربية والتعليم المكلّف يُصدر تعليماته بتوزيع جميع نسخ الكتّاب المدرسي في المخازن العامة والفرعية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 24 ديسمبر 2021 (وال)- أصدر وزير التربية والتعليم المكلّف الدكتور أحمد فرج أبو خزام اليوم الجمعة، تعليماته بتوزيع كل نسخ الكتاب المدرسي الموجودة في المخازن العامة والفرعية.

تعليمات الوزير جاءت خلال جولة تفقُّدية لمخزن الكتاب المدرسي الرئيسي بتاجوراء، للوقوف على عملية التوزيع على مُراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

ورافق الوزير في جولته مُدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة الدكتور أبو عجيلة عبد السلام، وموظفي مكتب المُتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، ورئيس قسم المخازن الرئيسية بمركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية.

وقال الوزير إن جولته تأتي للاهتمام بتوفير الكتاب المدرسي من رصيد الكتاب المدرسي المُتوفر في المخازن، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه وجّه تعليماته بإخلاء جميع المخازن الرئيسية والفرعية، وتزويد جميع مُراقبات التربية والتعليم باحتياجاتها بشكلٍ عادل، بحسب ما هو متوفر. (وال) أ س/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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