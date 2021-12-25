سيف النصر: على المجتمع الدولي أن يساعد الليبيين ولا يملي عليهم ما يفعلون

دعا عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر المجتمع الدولي إلى أن يساعد الليبيين في الاتفاق لا أن يملي عليهم ما يفعلون.

وقال سيف النصر في تصريحات صحفية: نتمنى أن تجرى الانتخابات في يناير المقبل وأن تكون لدينا خارطة طريق واضحة لإنجازها لأن التغيير عبر الانتخابات من مصلحة الشعب الليبي.

وشدد سيف النصر على ضرورة وجود قاعدة دستورية لضمان نجاح الانتخابات، لافتا إلى أن ضغوط المجتمع الدولي لإجرائها دون ضمانات كافية لن تجدي نفعاً.

وتابع: “على المجتمع الدولي أن يساعد الليبيين في الاتفاق لا أن يملي عليهم ما يفعلون”.

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