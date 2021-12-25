إصابة عامل أجنبي إثر انفجار لغم أرضي في عين زارة

أفاد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ “أسامة علي” لــ218، بأن لغماً أرضياً انفجر في المنطقة المعروفة بالاستراحة الحمراء، بضاحية عين زارة جنوبي مدينة طرابلس، تسبب في إصابة عامل يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية.

وأضاف المتحدث أن إصابة العامل خطيرة، نُقِلَ على إثرها إلى مستشفى طرابلس الطبي وأن الانفجار حدث عندما كان ينظف قطعة الأرض التي زُرع بها اللغم، والحادثة ليست الأولى على مستوى مناطق جنوب العاصمة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حوادث مماثلة نتج عنها وفيات وإصابات تتراوح بين الخفيفة والحرجة في مناطق متفرقة من العاصمة ومحيطها، وخاصة التي شهدت اشتباكات مسلحة في حرب طرابلس 2019 بين قوات تابعة للجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التي كانت تتبع حكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية