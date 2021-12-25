زولية: التدخل السافر من بعض الدول يؤكد ارتباط مصالحها بـ”أشخاص”

أكد عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية أن بيان السفارة البريطانية في ليبيا لا يشكل قيمة حقيقية، ما لم يمثل آراء وأفكار أغلب الليبيين.

وأضاف زولية في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن التدخل في الشأن الليبي بشكل سافر وغير منطقي من العديد من الدول، يؤكد أن لها مصالح مرتبطة مع أشخاص.

ولفت إلى أن هذا الأمر يزيد من حدة الخلافات، ويؤثر على المشهد السياسي ويعطل أو يسعى لتأخير التسوية السياسية.

جدير بالذكر أن حكومات فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت بيانا مشتركًا شددت خلاله على أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

كما قالت السفارة البريطانية في بيان لها مساء اليوم الجمعة إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.