ليبيا تكشف حقيقة اختفاء ضابط أميركي سابق جنوب البلاد

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، ملابسات احتجاز ضباط أميركي سابق في البحرية، خلال رحلة أجراها إلى جنوب البلاد بدايات الشهر الماضي. وكانت شبكة «CNN» الإخبارية الأميركية أفادت مساء أول من أمس، بأن الضابط السابق في البحرية الأميركية، ويدعى فرناندو سبينوزا ويعمل حالياً مدرساً ويبلغ من العمر 29 عاماً، اختفى في ليبيا منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد 5 أسابيع من وصوله إلى البلاد لبدء العمل في وظيفة جديدة في مدرسة دولية في العاصمة طرابلس.

وأبدت وزارة الخارجية الليبية استغرابها مما نقلته القناة الأميركية من معلومات وصفتها بأنها «غير دقيقة ومغلوطة» حول المواطن الأميركي الموقوف في البلاد، إضافة إلى عدم مراعاة الحيادية والدقة في بث الخبر.

وأوضحت الوزارة في وقت متأخر مساء أول من أمس، أن المواطن الأميركي فرناندو سبينوزا «دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرساً في إحدى المدارس، لكن صلاحية التأشيرة الممنوحة له انتهت»، مشيرة إلى أنه «تم إيقافه في الجنوب الليبي من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات، نظراً لتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة رغم تنبيهه مرات عدة».

وكشفت الخارجية أن المواطن الأميركي موقوف لدى «السلطات الليبية المختصة»، لافتة إلى أنها «مكنته من الاتصال الهاتفي بالمسؤول القنصلي في سفارة بلاده لدى ليبيا منذ أسبوعين، وأجرت السفارة من جانبها اتصالاً بأسرته».

وأضافت «تم تمكنينه أيضاً في الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من الاتصال بسفارة بلاده، وكذلك بوالدته للاطمئنان عليه»، وهو ما أكدته الأخيرة في حديثها لـ«CNN»، لكنها قالت إن «صوته كان مهتزاً ولا يمكن التعرف عليه في الاتصال الذي استغرق ثلاث دقائق فقط، وقد بدأ في البكاء». وأضافت أن ابنها ذهب في رحلة إلى الجنوب الليبي، وفي طريق عودته تم إيقافه. وقالت القناة الأميركية، أن فرناندو سافر بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى ليبيا، وبعد شهر ذهب في عطلته الأسبوعية إلى الصحراء الليبية لرؤية واحة قبرعون «رغم أن عديدين حذروه من السفر لأن الطرق غير آمنة وقد يعرض نفسه للخطر». وأرجعت وزارة الخارجية الليبية السبب وراء عدم ترحيله إلى بلده حتى الآن، لكونه لم يحصل بعد إلا على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

وأوضحت الوزارة أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش «تدخلت للتعجيل بالإجراءات لترحيله مطلع الأسبوع الجاري حفاظاً على العلاقات الليبية – الأميركية المتينة واحتراماً لخصوصية الأعياد المقبلة في وطنه».

ونقلت القناة الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية أكدت علمها باحتجاز المواطن، وأن فرناندو في ليبيا، ونقلت عن مسؤول لم تسمه قوله إنهم «يراقبون الوضع».

وقبرعون هي بحيرة مياه مالحة ساخنة تقع في الصحراء الكبرى جنوب ليبيا، وتعتبر مقصداً سياحياً هاماً، وتتميز بأنها محاطة بالنخيل والرمال وعمقها يقارب سبعة أمتار. وشهدت مناطق عدة في جنوب وغرب ليبيا في الأعوام الماضية حوادث خطف وتوقيف من قبل عناصر مسلحة.