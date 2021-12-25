الجهاني: بيان سفارات الدول الكبرى مجرد فقاعات لا قيمة لها

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن بيان سفارات الدول الكبرى مجرد فقاعات لا قيمة لها.

وقال الجهاني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن الدول الكبرى ظلت لمدة ثمانية أشهر ترفع خطاب “الانتخابات تجرى في موعدها”، وجاء 24 ديسمبر ولم تحدث.

جدير بالذكر أن حكومات فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت بيانا مشتركًا شددت خلاله على أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

كما قالت السفارة البريطانية في بيان لها مساء اليوم الجمعة إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.