مترشحون برلمانيون في سبها: سنلجأ للقضاء حال تأجلت الانتخابات عن 24 يناير

نظم نشطاء ومترشحون لمجلس النواب في مدينة سبها وقفة احتجاجية أمس الجمعة، اعتراضا على تأجيل الانتخابات.

وحمَّل المتظاهرون، في بيان، مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا مسؤولية التأجيل، مطالبين المفوضية بتوضيح سبب عدم نشر القوائم النهائية لمترشحي البرلمان.

ودعا البيان مجلس النواب إلى تحديد يوم 24 يناير المقبل موعدًا للانتخابات، كما اقترحت المفوضية، مضيفا أنهم سيتوجهون إلى القضاء فى حال عدم الالتزام بهذا الموعد.

كما حذر المتظاهرون من عدم إجراء الانتخابات في ظل الوضع «الكارثي» فى الجنوب الغربي، حسب وصفهم، لافتين إلى إمكانية اندلاع أعمال عنف كرد فعل على «إهدار المال العام ونشاط المجرمين ومهربي البشر والسلاح».