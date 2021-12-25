تيار «أبو سهمين»: ندعو أحرار ليبيا للاستمرار في تقديم كل التضحيات

دعا تيار «يا بلادي» الذي يتزعمه نوري أبو سهمين، من وصفهم بـ«أحرار ليبيا» في الاستمرار في تقديم كل التضحيات من أجل المحافظة على استقلال البلاد.

ذكر تيار «أبو سهمين»، في بيان له، «يتقدم تيار يا بلادي لأحرار الأمة الليبية بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة نيل ليبيا استقلالها في 24 ديسمبر 1951م بعد مسيرة طويلة من الصبر والجهاد والتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد لنتمرغ نحن اليوم باستقلال وحرية بلادنا».

وأضاف «وندعو كافة أحرار ليبيا بلا استثناء للاستمرار في تقديم كل التضحيات من أجل المحافظة على هذا الاستقلال».