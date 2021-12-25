بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 25 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس دافئ ومستقر علي اغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير المرتفع الجوي , وخاصة علي الشمال والجنوب الغربي نتيجة الرياح الجنوبية الغربية .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب .

الرياح: جنوبية إلي جنوبية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبياً علي الساحل

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق الساحلية

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15 – 20) مْ، ولا تتجاوز (13) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18 – 22) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية .

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 18) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:06).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07).