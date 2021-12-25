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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 25 ديسمبر 2021

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 25 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس دافئ ومستقر علي اغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير المرتفع الجوي , وخاصة علي الشمال والجنوب الغربي نتيجة الرياح الجنوبية الغربية .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب .
الرياح: جنوبية إلي جنوبية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبياً علي الساحل
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق الساحلية
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15 – 20) مْ، ولا تتجاوز (13) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18 – 22) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية .
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 18) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:06).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية يومين 2021 الجوية المركز السبت التنبوات السماء المدينة السحب صافيةلى إلى إلى صافي ل قليلة 22 21 زواره طرابلس 12 الخمس السماء صافية قليلة السحب إلى إلى مصرات 08 20 بی ال 07 09 الزنتان غریان 09 قليلة بنيولید السماء السماء القريات 09 السماء 08 08 السماء بنغازي قلبلة السحب السماء شحات 08 طبرق 17 20 06 قليلة إلى إلى الجغبوب غدامس اوباری قليلة ظهور ظهور ظهور بعض ال ال السماء صافيا السماء صافي 6 إلى السما صافي 06 05 محمد برقاعي رمضان السرير تازربو الكفرة إعداد /11/3102م‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت 2021-12-25 F-270-001 أيام نشر المركز طقس دافئ مستقر علي اغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير المرتفع الجوي وخاصة علي الشمال والجنوب نتيجة الجنوبية ملخص الجفار الساحل قليلة بعض وتكون السر حالة الأخضر وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد تتراوح من to بعض والمعتدلة 15) تتجاوز (13) على السحب تتراوح -الحمادة: حالة :السماء: صافية قليلة خفيفة درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 18) 22)م رابلس اليوم الساعة (18:06) الساعة (08:07) إلى ظهور متغيرة الاتجاه مابين غروب شروق الشمس :السماء: :الرياح إعداد م/محمد/ البرقاعي رمضان النعاس‏'‏

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