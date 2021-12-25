بوقعيقيص: ممكن الحفاظ على الحكومة الحالية بتكليف رئيس جديد ونائبين

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن نظم الحوكمة الديمقراطية تقول أنه يترتب على حجب الثقة استقالة الحكومة، ومع كامل الأحترام لمجتمع الكبار الدولي فإن ترميم الحكومة هو شأن داخلي مع الحفاظ عليها حكومة وحدة وطنية برئيس جديد ونائبين.

أضافت بوقعيقيص، على فيسبوك: “أتمنى على المجتمع الدولي ترك مساحة لليبيين ليتدبروا أمرهم ضمن إطار مؤسسات خارطة الطريق، وأقترح عليهم مع كامل التقدير الكف عن تكرار متلازمة ( معاقبة المعرقلين ) في كل بيان فلقد أصبحت كوميديا سوداء يتندر بها الليبيون في عز خذلانهم”.