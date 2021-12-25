الاتحاد الأوروبي يطالب بوضع جدول ومني واضح للانتخابات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2021

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل السلطات الليبية المختصة إلى “وضع خطة وجدول زمني واضح على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، وفي ظل الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها”.

جاء ذلك في بيان صدر الجمعة في بروكسل، والذي نوه بأن يوم أمس الجمعة “كان من المفترض أن يتجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع لتقرير مستقبلهم من خلال الانتخابات”، ولكن سلطات البلاد أكدت رسميا تأجيل هذا الاستحقاق بحسب وكالة آكي.

وقال البيان “تستحق ليبيا وشعبها الاستقرار والسلام بعد عقد من الصراع. الانتخابات وحدها التي ستمنح فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر وبنقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً وإنهاء الانتقال الحالي سلمياً والتقدم نحو الاستقرار الأمني والسياسي المستدامين”

وجدد البيان دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للوساطة المستمرة التي تقوم بها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني وليامز، وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معلنا استعداد التكتل الموحد “مواصلة العمل معها ودعم السلطات الليبية في التحضير للعملية الانتخابية”.