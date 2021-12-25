معاناة مرضى الأورام في سرت: ارتفاع قياسي..وشُح في الدواء

قالت مصادر طبية بمركز سرت لعلاج الأورام إن مرضى الأورام يسجلون أعدادا متزايدة في منطقة سرت، خصوصا عامي 2020 و2021، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 700 حالة مرضية بالمركز. وأشارت المصادر إلى «حالات اخرى مسجلة بمستشفى مصراتة للأورام ومستشفى صبراتة للأورام».

وأوضح مدير المركز د. خليفة عبد الفتاح «ناشدنا وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ولم تقدم شيئا للمركز، رغم مطالبتنا المتكررة بتوفير الامكانيات الطبية للمركز».

نقص أدوية الأورام

وأضاف لـ«بوابة الوسط» أن المركز لم يستقبل أى دواء لعلاج الأورام منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن زوارا من مركز بنغازي طبي يجرون لزيارات المتكررة لعلاج المرضى بسرت». ونوه إلى أن «المركز يمتلك الامكانيات والأجهزة الطبية، لكنه يفتقر أدوية وجرعات مرضى الأورام»

وفي السادس من ديسمبر، نظم مرضى الأورام بسرت وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها ضرورة توفير مستحقاتهم من العلاج الكيماوي والهرموني الذي أثر عليهم صحيا ومعنويا وماديا، وأجبرهم للسفر خارج المدينة لتلقي العلاج.

وطالب المرضى حكومة الوحدة الوطنية والجهات المختصة بوزارة الصحة وغيرها بسرعة توفير كافة احتياجات مركز سرت لعلاج الأورام.

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