داخلية البرلمان تدعو لمعاقبة مهربي البشر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2021

دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري إلى ضرورة اتخاذ أشد العقوبات بحق من يتم القبض عليهم من مهربي البشر والذين يستغلون ضحاياهم من البشر بأبشع صورة دون أي مراعاة لأوضاعهم الإنسانية، وكذلك محاسبة مهربي المواد المخدرة بجميع أنواعها.

وشدد الحراري على ضرورة وضع قضية مكافحة تهريب البشر والمؤثرات العقيلة كأولوية وطنية وأن تشمل العمليات الأمنية لمكافحة التهريب كافة المناطق الليبية لوضع حد لهذا الخطر الذي يهدد الجميع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب

وأعرب الحراري عن تقدير اللجنة للعملية الأمنية الواسعة التي تقوم بها الأجهزة المختصة لملاحقة مهربي البشر والمؤثرات العقلية في مدينة طبرق والمناطق الحدودية المجاورة .

وأضاف الحراري بأن هذه الحملات الأمنية يجب أن تتواصل لتضع حدا لظاهرة تهريب البشر والمخدرات في تلك المنطقة التي أصبحت مدخلا رئيسيا لتدفقات الهجرة الغير نظامية والمواد المخدرة، مطالباً الجميع بمساندة عناصر الأمن للقيام بمهامهم ، مشيراً إلى أن تلك الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً جدياً للمجتمع الليبي ولمستقبل شبابنا وللأمن القومي بشكل عام ،

وطالب الحراري الأجهزة الأمنية بمراعاة التعامل الإنساني والقانوني مع المهاجرين غير النظاميين الذين تم تحريرهم من قبضة مهربي البشر .

وأكد الحراري حرص لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب على دعم الأجهزة الأمنية المختصة بمحاربة أنشطة التهريب، وأن عمل اللجنة سيشمل أيضا بحث تشديد العقوبات في القضايا المتعلقة بالتهريب.